Кремль заявил о «горячих головах» в Европе после идеи об отправке войск

Кремль не располагает информацией о том, насколько достоверны сообщения Le Monde касательно обсуждения Великобританией и Францией отправки войск на Украину. Однако, по его словам, единых взглядов на этот вопрос в Европе нет. Такую информацию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил РБК.

Он отметил, что из разных европейских столиц действительно поступали такие предложения, но также были высказаны и различные аргументы против этой инициативы. В результате, мнения европейских стран по данному вопросу разошлись, хотя среди них могут возникать и «горячие головы».

Сегодня, 25 ноября, Le Monde, ссылаясь на источники, сообщила о возобновлении дискуссий по отправке западных войск на Украину. Согласно информации издания, секретные переговоры между Великобританией и Францией стали активнее, в частности, благодаря визиту премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября.

Это стало реакцией на возможный отказ США от поддержки Украины в случае восстановления Дональда Трампа на посту президента.

Французские власти на текущий момент не дали официального разрешения на отправку войск или частных поставок, но такие предложения «явно рассматривались» в последние месяцы.

Ранее МИД Эстонии призвал готовиться к отправке европейских войск на Украину. Глава МИД Эстонии Маргус Цахна считает, что присутствие военных сил Европы на Украине необходимо для подтверждения «любого мирного соглашения между Киевом и Москвой, разработанного Трампом.