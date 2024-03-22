Кропивницкий оказался частично обесточенным после взрывов

Город Кропивницкий, расположенный в Кировоградской области Украины, оказался частично обесточенным после взрывов, звучавших в городе. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Отмечается, что после взрывов без света остались несколько микрорайонов города.

Утром, 22 марта, по всей территории Украины работал сигнал воздушной тревоги. «Красными» на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны горели Киевская, Житомирская, Одесская, Харьковская, Кировоградская области.

Также проблемы с электроэнергией начались в Харькове, где произошло не менее 15 взрывов. По информации мэра города Игоря Терехова, в некоторых частях Харькова также возникли пожары.

21 марта мы также сообщали, что в Киеве после взрыва поврежден склад крупнейшего интернет-магазина Украины, где продавались дроны, предварительно, использующиеся для ударов по ВС РФ.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. Такие действия стали ответом на устроенном Киевом теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года.