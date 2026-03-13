Кровавый прайс-лист: сколько стоит жизнь командиров в разгар войны между США и Ираном

На Ближнем Востоке разворачивается «война кошельков»: Государственный департамент США официально объявил об открытии охоты на высшее руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает MigNews.

В рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию» Вашингтон готов выплатить до $10 млн любому, кто предоставит ценные сведения о местонахождении или деятельности ключевых фигур иранского режима. В список попали не только высокопоставленные генералы, но и новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, а также руководители киберподразделений, ответственных за атаки на американскую инфраструктуру.

Ответ проиранских сил последовал незамедлительно. Шиитское сопротивление в Ираке запустило зеркальную кампанию, пообещав 150 млн иракских динар (около $115 тысяч) за информацию, которая приведет к захвату или ликвидации представителей командования армии США и сотрудников разведки.

Хотя суммы в Багдаде выглядят скромнее американских миллионов, для региона это огромные деньги, способные спровоцировать волну шпионажа и предательств. Иракские ополченцы заявили, что после ударов коалиции по иранскому руководству «американским офицерам больше негде прятаться».

