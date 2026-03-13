Пожиратели истории: ЮНЕСКО зафиксировала повреждение четырех мировых сокровищ в ходе военной операции в Иране

ЮНЕСКО официально подтвердила факт серьезных повреждений как минимум четырех объектов, входящих в Список всемирного наследия расположенных в Иране. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

С конца февраля начали поступать данные о разрушениях, вызванных ракетными ударами и авианалетами сил США и Израиля. Под ударом оказались памятники, пережившие столетия, включая легендарный дворец Голестан в Тегеране и древнейшую мечеть Масджед-е-Джаме в Исфахане, которая считается эталоном персидской исламской архитектуры.

Взрывные волны от ударов по соседним административным кварталам выбили уникальные витражи, обрушили зеркальные потолки и повредили бесценную мозаику в павильоне Чехель-Сотун. В Тегеране осколки и ударная волна превратили знаменитый Зеркальный зал Голестана в груду битого стекла.

Несмотря на заявления израильского командования о том, что культурные объекты не были прямыми целями, ЮНЕСКО фиксирует критические структурные повреждения, вызванные близостью взрывов к охранным зонам памятников. Иран и Ливан уже направили экстренный запрос в ООН с требованием усилить защиту исторических зон.

Директор Центра всемирного наследия Лазар Элунду Ассомо подчеркнул, что организация продолжает верифицировать данные, однако имеющиеся снимки уже подтверждают невосполнимую утрату фрагментов декора и риск обрушения сводов древних зданий.

Ранее Пентагон одобрил переброску 2500 морпехов на Ближний Восток.