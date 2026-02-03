Кто на самом деле свел чету Трампов: в архивах Эпштейна нашли версию, отличную от слов Мелании

Официальная версия знакомства Дональда и Мелании Трамп оказалась под ударом. В рассекреченных протоколах ФБР по делу Джеффри Эпштейна обнаружились показания его бывшей помощницы: она утверждает, что пару свел именно покойный финансист. Это прямо противоречит истории самой Мелании о случайной встрече в ночном клубе. Об этом сообщает «РБК».

В архивах дела Джеффри Эпштейна обнаружили показания, которые ставят под сомнение официальную историю знакомства Дональда Трампа и его жены Мелании. Согласно протоколам ФБР, опубликованным Минюстом США, их свел именно покойный финансист.

Информацию передала бывшая помощница Эпштейна (ее имя скрыто). В июле 2019 года она рассказала следователям, что работала моделью, прежде чем перейти в штат к бизнесмену в 2005 году. В ходе допроса девушка прямо заявила: «Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом».

Эта версия полностью противоречит словам самой Мелании. Бывшая первая леди неоднократно утверждала в интервью, что впервые встретила будущего мужа в 1998 году на вечеринке в ночном клубе Kit Kat Club в Нью-Йорке.



Ранее сообщалось от том, что аналитик исключил добровольную отставку Трампа из-за архива Эпштейна.