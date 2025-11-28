Кто заменит Ермака? Зеленский подписал указ о его увольнении
Зеленский подписал указ об увольнении главы офиса президента Андрея Ермака
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы его офиса Андрея Ермака. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
В тексте указа содержится краткая формулировка: «Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины».
Ранее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне обысков, которые утром 28 ноября прошли в его доме. Ермак также занимал должность руководителя переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине.
Глава киевского режима также заявил, что Украину на предстоящих переговорах с США будут представлять начальник Генерального штаба ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также представители Министерства иностранных дел (МИД). Зеленский также заявил, что в ближайшее время проведет консультации относительно кандидатуры нового главы своего офиса.
Ранее сообщалось, что Польша потребовала у Украины объяснений после обыска у Андрея Ермака.