Кто заменит Ермака? Зеленский подписал указ о его увольнении

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы его офиса Андрея Ермака. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

В тексте указа содержится краткая формулировка: «Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины».

Ранее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне обысков, которые утром 28 ноября прошли в его доме. Ермак также занимал должность руководителя переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине.

Глава киевского режима также заявил, что Украину на предстоящих переговорах с США будут представлять начальник Генерального штаба ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также представители Министерства иностранных дел (МИД). Зеленский также заявил, что в ближайшее время проведет консультации относительно кандидатуры нового главы своего офиса.

Ранее сообщалось, что Польша потребовала у Украины объяснений после обыска у Андрея Ермака.