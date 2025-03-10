Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что США разрушают тот мир, где были лидером. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно, что Кулеба отметил тот факт, что именно американцы, проголосовав за Трампа, сделали сами выбор в пользу разрушения мира, где США были лидером. Теперь же, уверен Кулеба, всем придется научиться с этим жить.

Также, по словам экс-главы МИД, в Европе уже понимают тот факт, что Америка «ушла», и теперь ей придется вспомнить, каково это жить без поддержки США. Так же и с точки зрения Украины: там понимают, что ЕС не сможет полностью заменить собой Штаты, ведь именно в американских системах ПВО и разведданных нуждается ВСУ.

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