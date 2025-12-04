Нидерланды официально отказались от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2026». Решение стало ответом на отказ Европейского союза теле- и радиовещателей исключить из конкурса Израиль. Об этом сообщает NOS.

Нидерландская вещательная корпорация Avrotros заявила, что не станет участвовать в предстоящем конкурсе. Генеральный директор вещателя Тако Циммерман объяснил этот шаг тем, что фундаментальные ценности — человечность и свобода прессы — были, по его мнению, нарушены в ходе конфликта в секторе Газа. Он подчеркнул, что, хотя культура и призвана объединять, это не должно происходить любой ценой.

В течение всего 2025 года Нидерланды вместе с группой европейских стран, включая Ирландию и Исландию, настойчиво требовали отстранить Израиль от «Евровидения». Они указывали на тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе. Однако руководящий орган конкурса оставил израильских участников в списке.

Ранее сообщалось о том, что политолог предсказал возможное дистанцирование США от украинской проблемы.