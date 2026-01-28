Официальный Будапешт обвинил украинское руководство в том, что оно «кусает руку, которая его кормит», перейдя все мыслимые дипломатические границы через публичные оскорбления и угрозы в адрес тех, кто оказывал стране поддержку.

Дипломатическое напряжение между Будапештом и Киевом достигло новой точки кипения. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач выступил с резким заявлением в соцсети X, охарактеризовав поведение украинских властей как откровенно враждебное. По его словам, в последние недели Киев окончательно отбросил правила приличия: от прямых нападок Владимира Зеленского до неконтролируемых «вспышек гнева» главы МИД Андрея Сибиги.

Ковач подчеркнул, что вместо партнерского диалога Украина выбрала тактику угроз и оскорблений в адрес стран, помогавших ей годами. Реакция Будапешта последовала после скандального выступления Зеленского в Давосе, где тот не только раскритиковал Европу за «бездействие», но и позволил себе прозрачный намек на Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор... заслуживает подзатыльник». Масла в огонь подлил и украинский министр Сибига, публично обвинивший венгерского премьера в пренебрежении интересами сограждан и связях с Москвой.

На фоне истерики соседей Венгрия, как отметил Ковач, сохраняет «спокойную решимость» и продолжает руководствоваться исключительно национальными интересами, игнорируя попытки давления и шантажа со стороны украинских политиков.

