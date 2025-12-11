«Ласковый май» на Лубянке: Пашинян выложил видео с песней «Белые розы» на фоне здания ФСБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в соцсетях видео, снятое на фоне здания ФСБ России на Лубянской площади в Москве. Ролик сопровождает хит «Белые розы» группы «Ласковый май». Об этом сообщило РИА Новости.

На кадрах глава армянского правительства, прибывший в столицу для участия в заседании ЕАЭС, позирует у знакового здания, а затем складывает пальцы в форме сердца. В подписи к видео он пожелал всем хорошего дня, добавив эмодзи с флагом Армении.

Этот публичный жест, сочетающий ностальгическую музыку и узнаваемый архитектурный фон, вызвал вопросы о скрытом посыле. Видео появилось после непростой дороги в Москву — самолет Пашиняна не смог приземлиться из-за закрытия воздушного пространства и совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге.

Ранее Собчак иронично спросила у Пашиняна, когда он включит песни Михаила Круга.