Итоговую декларацию 19-го Восточноазиатского саммита (ВАС) не удалось принять из-за попыток США и других стран придать ей политизированный характер, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он отметил, что свести все к политике пытались представители Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Глава МИД России подчеркнул, что декларации саммита в последние годы были посвящены решению вопросов и сотрудничеству в сфере экономики, торговли и инвестиций.

В четверг, 10 октября, Лавров прибыл для участия в саммите ВАС. Отмечалось, что одна из ключевых тем обсуждения была посвящена безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где, по мнению Москвы, ситуация дестабилизировалась из-за НАТО.

На этом саммите российская сторона представила ряд практических предложений для реализации проектов в обозначенных сферах. Как рассказал Лавров, Запад последовательно блокировал эти инициативы, требуя от Москвы признания своей вины в конфликте на Украине.

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия не следит за новостями вокруг украинского «саммита мира».