Лавров обвинил США в сливе информации об обмене заключенными

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал разницу в подходах к эффективной дипломатии между РФ и США. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что вопрос корреспондентом был задан в связи с сообщениями об освобождении американца Марка Фогела.

В публикации отмечается, что Лавров заявил, что любые дипломатические и иные контакты требуют тишины, чем занималась российская сторона на протяжении нескольких недель. У Москвы, отметил политик, другой подход к тем договоренностям, которые достигаются путем интенсивных переговоров.

Лавров также отметил, что освобождение Фогела является продуктом тех каналов, по которым контакты и осуществляются. При этом, Фогел уже находится на территории США, а имя российского гражданина объявят только тогда, когда он вернется на родину.

Напомним, ранее Лавров рассказал о готовности РФ к переговорам по Украине.