Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

Сообщается, что Лавров отметил, что РФ по-прежнему готова к переговорам по Украине, но не будет обеспечивать их за счет интересов других. Интересы РФ должны быть представлены в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, где ничьи интересы не будут уязвлены.

Также Лавров напомнил, что у украинского кризиса имеются свои глубокие первопричины, о которых Москва заявляла и ранее - это и создание угрозы безопасности России через расширение НАТО на восток, и курс украинских властей. Необходимо искоренить именно первопричины конфликта, и поэтому Москва будет настойчиво добиваться результата.

Ранее Сергей Лавров сообщил о пересмотре Россией международных обязательств.