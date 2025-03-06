Лавров отреагировал на слова Макрона о возможной капитуляции Украины
Глава МИД Лавров счел нервозными заявления Макрона по Украине
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Глава российского МИД Сергей Лавров посчитал слова президента Франции Эмманюэля Макрона по украинскому кризису довольно «нервозными».
Как сообщает ТАСС, Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой. Он высказался о последних словах французского президента, который испугался рисков капитуляции Украины. Макрон призывал не допустить развития такого сценария и даже затронул тему ядерного оружия.
«От «стратегического поражения России» до капитуляции Украины, в общем-то, дистанция большого размера, и хотя бы они нашли в себе силы эту дистанцию пройти», — отметил российский министр.
По словам Лаврова, заявление Макрона вышло «пространным и довольно нервозным».
Напомним, что это не единственные заявления французского главы, которые вызвали вопросы у общественности. В частности во время обращения к нации Макрон заявил, что современная Россия стала угрозой для Франции и Европы. Он также подчеркивал, что настало время обсудить использование ядерного оружия якобы для «защиты» ЕС. В партии ультраправых не согласились с мнением французского президента.
Ранее сообщалось, что Мария Захарова обвинила Эмманюэля Макрона в использовании лживых тезисов.