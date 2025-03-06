Лавров отреагировал на слова Макрона о возможной капитуляции Украины

Как сообщает ТАСС, Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой. Он высказался о последних словах французского президента, который испугался рисков капитуляции Украины. Макрон призывал не допустить развития такого сценария и даже затронул тему ядерного оружия.

«От «стратегического поражения России» до капитуляции Украины, в общем-то, дистанция большого размера, и хотя бы они нашли в себе силы эту дистанцию пройти», — отметил российский министр.

По словам Лаврова, заявление Макрона вышло «пространным и довольно нервозным».

Напомним, что это не единственные заявления французского главы, которые вызвали вопросы у общественности. В частности во время обращения к нации Макрон заявил, что современная Россия стала угрозой для Франции и Европы. Он также подчеркивал, что настало время обсудить использование ядерного оружия якобы для «защиты» ЕС. В партии ультраправых не согласились с мнением французского президента.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова обвинила Эмманюэля Макрона в использовании лживых тезисов.