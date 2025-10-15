Лавров оценил результаты саммита на Аляске

Саммит лидеров России и США на Аляске не стал дипломатическим прорывом, а был продолжительной беседой для поиска взаимопонимания. Такую оценку итогам встречи дал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел черту под последними переговорами глав двух государств. В своем комментарии он четко обозначил, что рассматривает саммит не как прорывное событие, а как длительный и содержательный диалог, основной задачей которого было лучше понять позиции и мотивы друг друга.

При этом Лавров сослался на более ранние высказывания президента Владимира Путина, который подытожил, что стороны сумели наметить конкретные договоренности, открывающие пространство для дальнейшей работы. Министр подтвердил, что потенциал этих договоренностей еще предстоит реализовать.

Встреча на военной базе в США, состоявшаяся в середине августа, была посвящена в первую очередь поиску путей урегулирования украинского конфликта. Американская сторона тогда же зафиксировала определенный прогресс, признав наличие сохраняющихся разногласий по ряду вопросов.

Ранее Ушаков заявил о готовности России принять идеи саммита на Аляске.