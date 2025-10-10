Ушаков заявил о готовности России принять идеи саммита на Аляске

Россия готова поддержать идеи, согласованные на недавней встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил готовность Москвы принять ключевые договоренности, достигнутые в ходе саммита на Аляске. В своем интервью он подчеркнул, что российская сторона согласна с идеей, которая была детально изложена и обсуждена лидерами двух стран. Ушаков отметил особую важность этого шага, а также указал на наличие готовности американской стороны продвигать достигнутые договоренности.

Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи стал поиск путей урегулирования затяжного украинского конфликта. Оба лидера тогда дали положительную оценку результатам диалога. Российский президент, комментируя итоги, не исключил возможность выхода на завершающую стадию в разрешении кризиса и акцентировал долгосрочный интерес России к стабильному урегулированию.

