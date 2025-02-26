Лавров ответил на вопрос о сотрудничестве по редкоземельным металлам с США

На встрече в Эр-Рияде не обсуждался вопрос сотрудничества в области редкоземельных металлов между Россией и США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

По словам политика, этот вопрос сотрудничества не затрагивался, но во время встречи обсуждали необходимость снятия искусственных препятствий для развития взаимовыгодных экономических и других связей – в этом заинтересованы представители бизнес-структур и в США, и в России.

Напомним, ранее Владимир Путин рассказывал о том, что РФ готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, в том числе и в новых регионах. Эту идею поддержал действующий президент США Дональд Трамп.