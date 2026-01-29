Лавров ответил на вопрос, пойдет ли Россия на украинские условия перемирия

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ заявил, что временное перемирие в зоне конфликта на Украине для Москвы неприемлемо. Он пояснил, что такой шаг с высокой вероятностью будет использован Киевом для перевооружения и мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что идея перемирия, которую продвигает Владимир Зеленский, — даже на 60 дней или более — является для России недопустимой. Лавров напомнил об отрицательном опыте прошлых «передышек», которые, по мнению Москвы, Киев использовал для накачивания оружием, принудительной мобилизации населения и подготовки к продолжению боевых действий.

Заявление было сделано в ходе интервью телеканалу TGRT и газете Turkiye и четко обозначает одну из ключевых российских позиций на текущем этапе любых потенциальных переговоров. Позиция Москвы сводится к тому, что любые договоренности о прекращении огня должны быть не временной тактической паузой, а частью окончательного урегулирования, исключающего возобновление полномасштабных боевых действий.

Ранее глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным.