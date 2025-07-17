Захарова назвала власти Львова «вурдалаками» за предложение обмена останков воинов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила власти Львова, предложившие обменять останки советских воинов на украинских военных, сравнив их действия с «кощунством вурдалаков». Об этом сообщило РИА Новости.

В МИД России жестко отреагировали на инициативу львовских властей об обмене эксгумированных останков советских солдат. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала такое предложение «кощунственным», сравнив чиновников с персонажами фильмов ужасов.

Поводом для скандала стало заявление мэра Львова Андрея Садового, который предложил использовать останки воинов, захороненных на «Холме Славы», в качестве «разменной монеты» для возвращения украинских военных. Захарова напомнила, что среди тех, кто покоится в мемориальном комплексе, есть и предки нынешних жителей Западной Украины, сражавшихся в Красной Армии. Она подчеркнула, что подобные инициативы не только оскверняют подвиг солдат, но и демонстрируют «моральное падение» тех, кто их продвигает.

Ранее Захарова назвала слова генсека НАТО абракадаброй.