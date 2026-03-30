Москва выступила с жестким призывом к странам Персидского залива, требуя немедленно остановить кровопролитие на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств региона, и итоговая позиция Кремля прозвучала без дипломатических недомолвок. Об этом сообщает МИД России.

По словам Лаврова, первопричина эскалации очевидна — это «неспровоцированная и бессмысленная агрессия США и Израиля против Ирана». В Москве дают понять, что никакие геополитические игры не оправдывают гибель людей и хаос, который уже охватил регион. Единственный путь к урегулированию, по мнению российского министра, — дипломатия, и только с учетом интересов всех стран Ближнего Востока.

Особое предупреждение Лаврова адресовано тем, кто может быть втянут в конфликт на стороне США. Глава МИД заявил о недопустимости вовлечения государств Персидского залива в чужую войну. Фактически Москва предлагает региональным державам не становиться пешками в чужой игре, а искать пути к миру через переговоры.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана, которая уже привела к дестабилизации всего региона. Пока западные союзники гонятся за своими геополитическими целями, Россия предлагает альтернативу: остановить огонь, сесть за стол переговоров и не дать втянуть себя в конфликт, который не принесет ничего, кроме разрушений. Вопрос в том, услышат ли этот призыв в Эр-Рияде, Дохе и Абу-Даби.

