«Можно жить как в российском городе»: тревел-блогерша рассказала о Буэнос-Айресе, где есть гречка и русская доставка

Аргентинская столица неожиданно превратилась в кусочек России за океаном. Тревел-блогерша заявила, что Буэнос-Айрес сейчас — это «самый русскоязычный город Южной Америки». И жить там можно, практически не владея испанским. Об этом сообщает телеграм-канал Dos cervezas, por favor.

Блогерша рассказала, что в городе работают русскоязычные специалисты во всех сферах. От врачей до таксистов — проблем с общением нет. По улицам гуляют семьи из России с детьми, а на полках супермаркетов спокойно лежат творог, гречка и даже бородинский хлеб. То есть продукты, которые обычно в эмиграции ищут с фонариком, здесь — обыденность.

Дальше — больше. Екатерина отмечает: сырники, щи и борщи можно не готовить дома. Доставка русской кухни работает по всему городу — привезут за полчаса на любой адрес. А если хочется выйти в свет — есть кафе, где кормят так, что мама не отличит от домашнего.

Буэнос-Айрес, который еще несколько лет назад воспринимался как далекая и чуждая экзотика, сегодня превращается в полноценное «второе место» для россиян. Без языкового барьера, с привычной едой и круговоротом соотечественников. Не Южная Америка, а почти Южное Бутово. Только с танго и стейками.

