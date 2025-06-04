Лавров прокомментировал переговоры с Украиной в Стамбуле

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал процесс переговоров с Украиной. Об этом пишет ТАСС в среду.

По словам Лаврова, произнесенным на совещании президента Владимира Путина с членами правительства по видео-конференц-связи, контакты России и Украины в Стамбуле и важны, и полезны. Работает и процесс прямых переговоров, видны первые результаты, отметил политик.

Также глава МИД РФ отметил, что оба раунда переговоров с Украиной дали прямые и конкретные результаты, в том числе именно во время встреч в Стамбуле были обговорены обмены военнопленными, передача тяжелораненых и больных, а также возвращение тел погибших бойцов.

Ранее в российском МИД отметили, что Киев пытался сорвать переговорный процесс с помощью терактов.