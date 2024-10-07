По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, нанесенный по Брюсселю ракетный удар мог бы образумить европейские страны. Мнение политика приводит ресурс Hlavny Dennik.

Фицо заявил, что некоторые члены Евросоюза с легкостью говорят о ракетах средней и большой дальности, однако, возможное попадание лишь одной из них в брюссельский фонтан, помогло бы сменить тон их риторики.

Политик также же рассказал, что в Европе больше обсуждают продолжение конфликта между Россией и Украиной, чем его завершение.

Ранее сообщалось о том, что украинские солдаты смирились со своим неизбежным поражением. Подобные настроения среди бойцов царят на всех фронтах.