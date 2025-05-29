Лавров в разговоре с Рубио обсудил подготовку к переговорам с Украиной

В среду, 28 мая, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марком Рубио. Информация об этом была опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил своему коллеге о том, что российская сторона подготовила конкретные предложения для второго раунда переговоров между Москвой и Киевом, которые должны состояться в Стамбуле 2 июня.

«Рубио, в свою очередь, подчеркнул нацеленность [американского президента Дональда] Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон», — говорится в заявлении.

Лавров и Рубио заявили о своем дальнейшем стремлении к продолжению плодотворного общения, основанного на понимании Москвой и Вашингтоном интересов друг друга.

В ходе беседы по телефону были обсуждены и другие важные темы, касающиеся двусторонних отношений. В частности, Сергей Лавров напомнил о соглашениях, которые были достигнуты в ходе встреч президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

19 мая состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран. Беседа длилась более двух часов. Путин охарактеризовал разговор с американским коллегой как содержательный и откровенный. В частности, в ходе переговоров президенты России и США договорились о подготовке обмена заключёнными между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин впервые после освобождения от ВСУ посетил Курскую область 21 мая. Там он провел рабочее совещание с руководством региона. Также глава государства в ходе этой встречи поручил сохранить выплаты для жителей Курской области, пострадавших от ВСУ, на уровне 65 тыс. руб.