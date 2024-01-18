Лавров заявил, что Россия очистилась от ненужных людей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию покинули ненужные люди. Об этом глава дипломатического ведомства сообщил на итоговой пресс-конференции, которая проходит 18 января.

Он также отметил, что специальная военная операция сплотила гражданское общество России. Его слова приводит ТАСС.

«Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре», — сказал Лавров.

Также глава российского МИД подчеркнул, что в России поднялась промышленность после начала СВО, даже несмотря на санкционное давление со стороны Запада.

Ранее Лавров также заявил, что США все чаще говорят о ядерном противостоянии. По его мнению, такие разговоры направлены на давление на Россию и контроль над ее ядерный арсенал.

Также Лавров высказался о том, когда может завершиться специальная военная операция. По его словам, конфликт завершится миром после того, как Украина откажется от нацисткой идеологии и желания вступить в НАТО.