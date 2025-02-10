Москва займется пересмотром своих обязательств перед международными структурами, где откровенно претворяют в жизнь дискриминационные подходы. Как сообщило РИА Новости, об этом руководитель МИД Сергей Лавров рассказал на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Глава МИД уточнил, что данный процесс уже начался и предупредил о кардинальных изменениях действующих обязательств в некоторых случаях. С его слов, международные организации становятся инструментом гибридной войны. Он также добавил, что подобными действиями коллективный Запад своими же руками занимается разрушением системы, которую строил для обслуживания собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенное время.

Ранее Сергей Лавров рассказал о том, какая ошибка была совершена Россией во внешней политике государства после распада СССР.