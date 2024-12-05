Президент Путин назвал главный вызов для экономики России

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, в настоящее время главным вызовом для российской экономики является выход на устойчивую траекторию, которая позволит добиться сбалансированного роста. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению главы государства, высказанному на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявленная цель включает в себя низкую безработицу, а также «умеренную» инфляцию. Также во время данной встречи лидер России возмутился из-за того, что гражданам страны не сообщили о лимитах по семейной ипотеке и попросил общаться с людьми откровенно.

Ранее Владимир Путин рассказал, при каком условии в Россию вернутся компании с Запада.