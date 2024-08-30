Le Parisien: экс-премьер Франции Казнев хочет вернуться на этот пост

Бывший премьер-министр Франции Бернар Казнев, представляющий партию «Соглашение», намерен вернуться на свою должность. Об этом сообщил источник Le Parisien.

Отмечается, что Казнев занимал должность премьер-министра с декабря 2016 по май 2017 года. Тогда президентом Франции был Франсуа Олланде.

Источник, приближенный к Казневу, отметил, что он готов принять этот вызов. По словам собеседника издания, только Казнев знает, как разрешить ситуацию.

«Он говорит, что предпочитает быть премьер-министром, а не президентом», — отметил источник.

Как пишет Le Parisien, о Казневе неоднократно говорили в Матиньонском дворце — официальной резиденции французского премьера. Отмечалось, что имя политика несколько раз упоминалось в разговорах в течение недель.

Издание утверждает, что кандидатуре Казнева доверяет окружение нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. Источник считает, что в будущем поддержка со стороны французского лидера только вырастет.

Казневу 61 год. На данный момент Франции не удалось до сих пор сформировать правительство страны после выборов, так как ни одна из политических сил не получила большинства голосов.

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