Ле Пен раскритиковала Макрона из-за ситуации во Франции

Оппозиционный политик, глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Марин Ле Пен снова выступила с критикой президента Франции Эммануэля Макрона из-а за ситуации в стране.

Она заявила, что Макрон сначала привел страну к хаусу, после чего захотел привести ее к войне. Таким мнением она поделилась в своих соцсетях.

«До сих пор мы знали, что Эммануэль Макрон ведет нас к хаосу, со вчерашнего вечера мы знаем, что он также хочет привести нас к войне», — написала Ле Пен.

Она отметила, что Макрон играет с жизнью французского народа, что является непозволительным.

Накануне Макрон в интервью телеканалу France 2, что Париж сможет ответить на возможную эскалацию конфликта с Россией. Он отметил, что Франция не намерена воевать с народом РФ, но продолжать поддерживать Украину она будет в любом случае.

Макрон в последнее время делает ряд громких заявлений, из-за чего в обществе происходит резонанс. Ранее французский лидер заявил, что страны Европейского союза (ЕС) обдумывают возможность отправить на Украину своих военных. Позже Макрон от своих слов открестился.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал Макрона «презираемым мелким проходимцем» из-за его заявлений.