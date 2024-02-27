Ле Пен высказалась о заявлении Макрона о недопущении победы России

Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен прокомментировала заявление президента страны Эммануэля Макрона о недопущении победы России в конфликте на Украине. Своим мнением политик поделилась в соцсетях.

Ранее Макрон, выступая на пресс-конференции, заявил, что Европа не может позволить РФ одержать победу на Украине. Он также подчеркнул, что Франция сделает все для этого. Отдельно французский лидер сообщил о создании коалиции, цель которой — удары по российской территории. Для этого западные государства поставят Украине дальнобойное оружие.

«Не знаю, каждый ли отдает себе отчет в серьезности подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране», — написала Ле Пен.

В апреле 2022 года во Франции прошли президентские выборы. В них принимала участие Ле Пен. По результатам второго тура победу одержал Макрон. За него свои голоса отдали 58,54% граждан. Ле Пен набрала 41,46% голосов.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков также высказался о словах Макрона. Политик считает, что такие заявления являются прямым посылом к развязыванию мировой войны.