«Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки Су-57

Этот истребитель пятого поколения уже применяется в зоне специальной военной операции на Украине, и, по мнению представителей «Ростеха», данный комплекс показал хорошую эффективность в борьбе с западными комплексами.

К новейшему самолету проявляют интерес и иностранные заказчики – обсуждение ведется уже с рядом партнеров, рассказывает глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Также, напомним, ранее сообщалось о том, что «Ростех» передал ВКС России партию истребителей, среди которых есть и Су-57.