Лидер республиканцев в сенате Макконнелл призвал голосовать против помощи Киеву

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл в беседе с журналистами обратился к однопартийцев, призвав сенаторов не голосовать за предложенный Белым домом бюджетный запрос на 106 млрд долларов, включающий 60 млрд военной помощи киевскому режиму.

Свой призыв Макконнелл мотивировал тем, что сенатом так и не были достигнуты договоренности с администрацией президента США Джо Байдена в вопросе защиты границ.

«Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта..., мы настаиваем на значимых изменениях на границе», - сказал Макконнелл журналистам, его цитирует РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Кулеба отказался разглядеть замедление помощи со стороны Запада. По словам же официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон достиг «дна бочки» в данном вопросе.