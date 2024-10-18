Лидеры США, Германии, Франции и Британии обсудили в Берлине план Зеленского

План Зеленского обсуждался в Европе, пишет ТАСС вечером пятницы, 18 октября. Обсуждали его лидеры Великобритании, США, Франции и Германии.

Сама встреча, уточняют журналисты, прошла в Берлине. Помимо обсуждения поиска новых возможностей для военной помощи Украине, лидеры стран обсудили и тот самый план Зеленского по урегулированию конфликта.

Одной из возможностей для реализации того «планы победы» западные страны рассматривают доходы от российских активах, которые заморожены. Таким образом, общим вердиктом после встречи стала готовность поддерживать Украину и добиваться «справедливого мира».

Напомним, что Путин ранее на встрече с главами СМИ стран БРИКС заявил о том, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат.