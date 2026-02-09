Российские военные ликвидировали на Купянском направлении старшего офицера элитного подразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслана Петренко. Об этом сообщил Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, ликвидированный офицер отвечал за проведение разведывательных и диверсионных операций. Кроме того, Петренко непосредственно командовал группой операторов беспилотников, которые атаковали российские объекты.

Эта информация следует за другим сообщением о значительной потере в рядах украинской армии. Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее заявил об уничтожении капитана десантно-штурмовых войск ВСУ Сергея Фисуна. По его данным, Фисун был активным участником событий «Евромайдана», возглавляя одну из ячеек «Правого сектора», а впоследствии добровольно вступил в 199-й учебный центр ВДВ.

Капитан был ликвидирован ударом российского ударного беспилотника «Ланцет» на Славянском направлении.

