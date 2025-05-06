Литва запретила пролет самолета Вучича в Москву на 9 Мая, сообщили СМИ
«Вечерне новости»: в Литве запретили перелет самолета Вучича в Россию на 9 Мая
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По данным издания «Вечерне новости», которое ссылается на собственный источник, литовские власти запретили пролет над страной самолета президента Сербии Александра Вучича.
Напомним, что Вучич собирался прилететь в Москву на празднование 80-летней годовщины Победы 9 мая. При этом портал уточняет, что перелет самолета запрещен по причине «технической и дипломатической чувствительности».
Кстати, в Евросоюзе предостерегали лидеров стран (и кандидатов в ЕС, и уже действующих членов) от визита в Москву на 80-летие Победы. Но после этого Александр Вучич пообещал Владимиру Путину приехать в Москву на празднование 80-летия Победы.