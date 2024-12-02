Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и еще десять чиновников МВД Грузии больше не смогут посещать Литву. Им запретили въезд, аргументировав это «причастностью к нарушениям прав человека».

О распоряжении сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети X. По его словам, Бидзине Иванишвили, лидер победившей на парламентских выборах в Грузии партии, не будет допускаться до въезда в Литву. Кроме того, в «черный список» внесли десять чиновников МВД Грузии, включая и руководителя Вахтанга Гомелаури.

Напомним, действующая партия «Грузинская мечта» победила на выборах по результатам, озвученным 26 октября. Итоги не признали президент горной страны Саломе Зурабишвили и ее оппозиционные сторонники. Выборы потребовали провести заново и инциировали проверки по факту фальсификации.

После парламентских выборов начались волнения: центр Тбилиси заполнился протестующими. Позже митинги затихали и приобретали меньше участников, но новая волна произошла в конце ноября. Причиной недовольства стало том, что в Грузии остановили переговоры о вступлении страны в ЕС. В местном МВД отмечали, что эти стихийные сходы прошли с беспорядками и случаями насилия, более 220 человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что сенатор Пушков объяснил, чем США выгодна дестабилизация в Грузии.