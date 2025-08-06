Литва запросила у НАТО усиления защиты после инцидентов с белорусскими дронами

НАТО подтвердило готовность защищать Литву после сообщений о нарушениях воздушного пространства беспилотниками с территории Белоруссии. Альянс рассмотрит запрос Вильнюса на размещение систем противодействия дронам. Об этом сообщает ТАСС.

НАТО намерено усилить защиту воздушного пространства Литвы после двух инцидентов с беспилотниками, залетевшими с белорусской территории в июле. Представитель альянса Эллисон Харт заявила, что организация воспринимает эти случаи серьезно и готова оборонять каждую пядь территории стран-участниц.

Литовские власти уже обратились к руководству НАТО с просьбой разместить на своей территории системы противодействия дронам. Министр обороны Довиле Шакалене и МИД страны направили совместное письмо генсеку альянса Марку Рютте. Поводом стали два эпизода в июле: один дрон оказался российским аппаратом «Гербера» без боевой части, другой нес 2 кг взрывчатки. Оба упали без последствий, но Вильнюс считает эти инциденты угрозой безопасности.

Рютте уже обсудил ситуацию с главой литовского МИД Кестутисом Будрисом. В альянсе подчеркивают, что сохраняют бдительность и будут реагировать на любые вызовы. Решение по запросу Литвы может быть принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что российские военные и техника прибыли в Белоруссию для масштабных совместных учений.