Лукашенко впервые встретился с Келлогом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом, сообщил близкий к администрации главы республики телеграм-канал «Пул Первого».

По информации госагентства БелТА, белорусский лидер и спецпосланник президента США Дональда Трампа намерены обсудить вопросы международной политики. Основной темой встречи стали ситуация на Украине, пути достижения мира и развитие сотрудничества между США и Белоруссией.

Накануне о планах Келлога посетить республику сообщило агентство Reuters. Отмечалось, что спецпосланник Трампа намерен обсудить стратегию урегулирования украинского конфликта.

Кадры со встречи белорусской и американской делегаций появились на сайте президента Белоруссии.

«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки», — обратился Лукашенко к американскому гостю.

Келлог на прошлой неделе заявил о намерении сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине, подчеркнув необходимость прекращения огня и возвращения к переговорам с Россией. Особое внимание он уделил решению гуманитарных вопросов, в частности, освобождению и обмену военнопленных двух государств.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об очередном обмене пленными военнослужащими с Украиной.