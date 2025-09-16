Лукашенко помиловал 25 осужденных накануне праздника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, в числе которых были осужденные по делам об экстремизме. Об этом сообщило БелТА.

Решение о помиловании 25 человек Александр Лукашенко принял в преддверии Дня народного единства, который в стране отмечают 17 сентября. Согласно официальной информации, среди помилованных — 13 мужчин и 12 женщин.

Часть из них ранее была осуждена за преступления, квалифицированные как экстремистские. Все они, как сообщается, признали свою вину, раскаялись в содеянном и дали обещание вести законопослушный образ жизни. В списке помилованных есть родители, включая одну многодетную мать, а также один человек, совершивший преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Акт помилования традиционно рассматривается как гуманитарная мера, приуроченная к государственным праздникам. Власти подчеркивают, что он призван способствовать социальной реабилитации граждан.

