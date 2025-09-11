Лукашенко помиловал 52 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных, которые уже выехали из страны. Решение приняли по гуманитарным соображениям. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Лукашенко даровал свободу 52 осужденным, руководствуясь принципами гуманизма. При принятии решения учитывали возраст, состояние здоровья помилованных и необходимость воссоединения их семей.

Как уточнила официальный представитель главы государства Наталья Эйсмонт, в числе освобожденных — фигуранты дел, связанных с экстремистской и террористической деятельностью, а также участники массовых беспорядков и представители средств массовой информации, признанных деструктивными. Все они в кратчайшие сроки покинули территорию Белоруссии.

