Лукашенко пошутил о спорах с Лавровым во время встречи в Минске

Александр Лукашенко публично пошутил над собственными отношениями с Сергеем Лавровым. Во время встречи в Минске президент Белоруссии заявил, что они с главой российского МИД неизменно вступают в дискуссии, словно старые приятели. Об этом сообщил ТАСС.

На полях международной конференции по безопасности в Минске Александр Лукашенко позволил себе шутку в адрес Сергея Лаврова. Обмениваясь рукопожатиями с иностранными делегатами, белорусский лидер обратился к министру, пообещав отвлечь его всего на минуту. Лукашенко пояснил, что каждый визит Лаврова в республику неизменно сопровождается их оживленными спорами, подобно тому, как дискутируют давние знакомые.

Этой шуткой президент подчеркнул особый характер диалога между союзными государствами. Одновременно Лукашенко выразил благодарность всем гостям, рискнувшим приехать в Минск в непростой геополитический период. Он отметил, что сегодня путь в белорусскую столицу для некоторых иностранных представителей сопряжен с определенными трудностями.

Ранее Лукашенко расценил как бандитизм и воровство желание Запада изъять замороженные средства России.