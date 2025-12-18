Лукашенко предостерег Киев: уничтожение дронов над Белоруссией повлечет серьезные последствия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о жестком ответе Минска в случае, если Украина начнет сбивать российские беспилотники в белорусском воздушном пространстве. Об этом он сообщил, комментируя предупреждение, переданное Киевом через спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам белорусского лидера, украинская сторона через специальные каналы информировала Минск о том, что отслеживает полеты российских беспилотников над территорией республики. Киев предупредил о готовности уничтожать эти аппараты даже в небе Белоруссии.

Лукашенко, получив доклад от главы КГБ Ивана Тертеля, дал поручение передать категоричный ответ. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны ВСУ будут расценены как серьезная провокация и приведут к далеко идущим последствиям. Конкретный характер этих мер не уточняется, однако формулировка указывает на потенциальную эскалацию.

