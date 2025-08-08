Лукашенко предупредил Трампа: «Путин может послать его на…»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в резких выражениях прокомментировал ультиматум Дональда Трампа по санкциям против России, намекнув на возможную жесткую реакцию Владимира Путина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В интервью журналу Time белорусский лидер Александр Лукашенко жестко высказался о позиции США. Комментируя 50-дневный ультиматум Дональда Трампа по санкциям в отношении России, он намекнул, что Владимир Путин может дать достойный ответ американскому президенту.

Европу Лукашенко назвал «вонючей», поддержав действия Трампа по ее «принуждению к миру». При этом белорусский лидер уклонился от прямого ответа о своих планах на следующий президентский срок, отметив лишь, что пока ничего не планирует.

Отдельное внимание Лукашенко уделил вопросу преемственности власти. Он категорически отверг возможность передачи власти своему сыну Николаю. При этом белорусский президент допустил, что новый руководитель может проводить иную политику, но призвал избегать революционных потрясений.

Ранее Лукашенко сообщил о подготовке позиций для «Орешника» в Белоруссии.