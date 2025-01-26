Лукашенко предварительно победил на президентских выборах в Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по предварительным подсчетам голосов победил на выборах и может переизбираться на очередной срок. Об этом свидетельствуют данные БелТА, ссылающегося на exit poll.

По предварительным подсчетам, побеждает Александр Лукашенко. За него отдали 87,6% голосов. Остальные кандидаты серьезно отстают: у Сергея Сыранкова 2,7%, у Олега Гайдукевича 1,8%, у Анны Канопацкой 1,6%. Меньше всего набрал Александр Хижняк — 1,2%,

При этом против всех кандидатов проголосовали 5,1%.

Однако главный аппарат ЦИК пока не озвучил официальные итоги выборов президента республики.

В день выборов в Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с прессой. Он сделал ряд заявлений, в том числе прокомментировал актуальные события, такие как будущие переговоры с Украиной, назначение Трампа на место президента США и так далее. Кроме того, Лукашенко заявил о скором размещении российских образцов «Орешника» возле Смоленска.

В ходе предвыборной кампании Лукашенко заявил, что готов помиловать участников протестов 2020 года.