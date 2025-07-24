Лукашенко пригрозил чиновникам из-за падежа скота

Александр Лукашенко резко раскритиковал чиновников за падеж скота и пригрозил жесткими мерами, напомнив, что в СССР эту проблему решали. Об этом сообщил ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в жесткой форме потребовал от министров прекратить падеж скота в животноводстве, заявив, что в советские годы с этой проблемой успешно справлялись. Он предупредил чиновников, что не станет повторять свои требования по десять раз, и пригрозил серьезными последствиями, если ситуация не изменится.

Лукашенко напомнил о своем опыте руководства сельским хозяйством и предложил передавать телят в те хозяйства, где за ними смогут должным образом ухаживать — даже если это потребует дополнительных затрат. По его словам, главным показателем эффективности должна быть именно сохранность поголовья, а не «сверхплановые» потери.

Ранее Лукашенко предупредил чиновников о жестких мерах за потерю картофеля.