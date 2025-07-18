Лукашенко предупредил чиновников о жестких мерах за потерю картофеля

Александр Лукашенко потребовал от белорусских чиновников не допустить потерь картофеля во время уборочной кампании, пригрозив жесткими мерами за халатность. Об этом сообщил ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел жесткое совещание по поводу предстоящего сбора урожая, особое внимание уделив картофелю. Он потребовал от министра сельского хозяйства и местных чиновников организовать работу так, чтобы не допустить потерь и перебоев с поставками.

Напряженность вокруг картофеля возникла не случайно. В прошлом году дефицит привел к резкому росту цен в России, куда Белоруссия традиционно экспортирует этот продукт. Лукашенко подчеркнул, что подобные ситуации бьют по репутации страны и доходам фермеров.

Глава государства предупредил, что за сокрытие информации или саботаж последуют строгие меры. При этом он выразил уверенность, что при должной организации труда Белоруссия не только обеспечит себя, но и сможет заработать на экспорте.

Сейчас в республике благоприятные погодные условия для сельского хозяйства, и власти намерены использовать этот шанс. Лукашенко призвал чиновников работать без ошибок, чтобы избежать критики со стороны населения и торговых партнеров.

Ранее Лукашенко пригрозил отрывать уши и голову из-за уборки урожая.