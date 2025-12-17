Мадуро обвинил Трампа в угрозах: глава Венесуэлы жаловался генсеку ООН на заявления о нефти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил об эскалации угроз в адрес республики. Поводом стали недавние публичные заявления Дональда Трампа о венесуэльских нефтяных ресурсах. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе экстренного диалога генсек ООН подтвердил неизменную позицию организации. Гутерриш подчеркнул, что все страны-члены обязаны строго соблюдать нормы международного права, включая Устав ООН. От Венесуэлы и других государств региона он ожидает максимальной сдержанности.

Ключевой целью разговора, как следует из официального сообщения пресс-службы ООН, стало предотвращение дальнейшей эскалации. Гутерриш призвал Мадуро предпринять шаги для снижения накала страстей, что является необходимым условием для сохранения хрупкой стабильности в Латинской Америке.

Ранее Такер Карлсон сообщил о планах Трампа объявить войну Венесуэле.