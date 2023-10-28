МАГАТЭ в курсе атаки на Курскую АЭС

МАГАТЭ в курсе ситуации с Курской АЭС, которая была атакована украинскими беспилотниками два дня назад, в результате чего оказался поврежден склад ядерных отходов.

Об этом стало известно 28 октября. В агентстве отметили, что знают об атаке трех беспилотников по АЭС, один из которых взорвался и повредил фасад склада с ядерными отходами.

МАГАТЭ отдельно отметило, что уровень радиации в норме, пострадавших также нет. Ранее мы рассказывали, что данный инцидент прокомментировали в МИД.