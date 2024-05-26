Макрон: Франция и Германия обсудят поддержку Украины на совете по обороне

Государствам ЕС нужно поддерживать Украину до конца и готовиться к любому потенциальному сценарию для того, чтобы достигнуть мира. Соответствующее мнение выразил французский президент Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как заявил президент Франции, текущие вызовы требуют от Парижа и Берлина некоего «скачка», нацеленного «подготовку будущего». Макрон добавил, что данный скачок был совершен с самого начала украинского конфликта, но Европа должна идти дальше. По словам французского президента, на предстоящих советах министров и обороны ФРГ и Франции будет поднят вопрос о новом «скачке».

Макрон подчеркнул, что европейские государства должны помогать Украине до самого конца. Под этим он имеет в виду, что Европа должна вооружать, обучать и поддерживать Киев, параллельно готовясь к любым сценариям для построения мира, объяснил лидер. Он также добавил, по итогам своего визита в ФРГ ему хотелось бы видеть готовый по обороне Украины и безопасности Европы.

Ранее Швеция стала первой страной, разрешившей Киеву наносить удары по территории РФ своим оружием.