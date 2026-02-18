Макрон назвал свободу слова в соцсетях «полной чушью» из-за непрозрачности алгоритмов

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг резкой критике принципы работы социальных сетей, назвав свободу слова «полной чушью» в условиях отсутствия прозрачности алгоритмов. С таким заявлением французский лидер выступил во время своего визита во Всеиндийский институт медицинских наук в Нью-Дели.

По мнению Макрона, декларируемая свобода высказываний в интернете обесценивается тем, что пользователи подвергаются скрытому воздействию алгоритмов. Глава государства указал на проблему, при которой людей целенаправленно подводят к просмотру «ненавистнического» контента, подталкивая от одного материала к другому.

«Свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой», — заявил французский лидер.

В своей речи он особо подчеркнул намерение бороться с распространением расистских высказываний и призывов к ненависти в цифровой среде.

Ключевым условием для исправления сложившейся ситуации президент Франции назвал обеспечение прозрачности работы рекомендательных алгоритмов. Макрон добавил, что его подход продиктован стремлением поддерживать «общественный порядок» и защищать пользователей от деструктивного контента.

Выступление Макрона в Индии продолжило серию его заявлений о необходимости ужесточения регулирования деятельности технологических гигантов и социальных платформ. Франция последовательно выступает за усиление контроля над интернет-пространством как на национальном, так и на общеевропейском уровне.

Ранее сообщалось о том, что президент Франции оставил Брижит Макрон одну у трапа самолета.